[포토]조영훈 중구의회 의장 송영길 대표와 함께 남대문시장 방문

조 의장 16일 추석 앞두고 송영길 더불어민주당 대표와 함께 어려움 겪는 남대문시장 상인들 찾아 격려

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회 조영훈 의장이 16일 추석을 앞두고 남대문시장을 방문, 상인들을 격려했다.

이날 방문에는 더불어민주당 송영길 대표가 조 의장과 함께 시장 상황을 살피고 상인들의 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다.

이어 남대문시장 상인들과 간담회를 갖고 위축된 시장 현황을 공유하고 제도적인 지원책 마련을 위한 논의도 나누었다.

중구의회 김행선 부의장도 참석, 함께 점포 곳곳을 돌며 상인들의 근황에 귀 기울였다.

앞서 조 의장은 상권 침체로 어려움을 겪는 상인들을 격려하고자 송 대표의 방문을 요청한 것으로 전해졌다.

조영훈 의장은“바쁜 일정에도 방문 요청에 흔쾌히 화답해주신 더불어민주당 송영길 대표님께 감사드리며, 오늘 방문을 계기로 전통시장의 상권회복에 정책적인 지원과 관심이 모아질 수 있길 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr