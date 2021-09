고속도로 정체 본격화…전국 541만대 이동할 듯

[아시아경제 오현길 기자] 추석 연휴 전날인 17일 고속도로 정체가 오후로 접어들면서 본격화하고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 기준 경부고속도로 부산 방향은 한남∼서초, 서울요금소∼신갈분기점 부근, 동탄분기점∼남서 부근, 천안 부근∼옥천 등 총 35㎞ 구간에서 차들이 제 속도를 내지 못하고 있다.

서해안고속도로 목포 방향은 팔탄분기점 부근과 서평택부근∼서해대교 등 모두 10㎞ 구간에서, 서울 방향은 당진∼서해대교, 발안∼팔탄분기점, 비봉∼용담터널, 일직분기점∼금천 등 총 34㎞ 구간에서 정체가 발생했다.

또 수도권제1순환고속도로 구리 방향은 판교분기점∼성남요금소, 자유로∼송내 등 30㎞ 구간에서, 일산 방향은 시흥요금소∼송내, 구리∼상일 등 26㎞ 구간에서 거북이 걸음이 이어지고 있다.

중부내륙고속도로는 양양 방향 북충주∼충주분기점, 감곡 부근 등 10㎞ 구간과 창원 방향 여주분기점∼감곡 등 13㎞ 구간에서 가다 서기를 반복하고 있다.

중부고속도로 하남 방향은 일죽∼모가 등 18㎞ 구간에서, 남이 방향은 대소∼진천터널 등 24㎞ 구간에서 서행 중이다. 영동고속도로는 강릉 방향 반월터널∼부곡 등 8㎞ 구간과 인천 방향 군자분기점∼서창분기점, 동수원∼광교터널 등 16㎞ 구간에서 느림보 운행이 이뤄지고 있다.'

이날 전국 교통량 예상치는 541만대로, 이 중 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 48만대가 움직일 것으로 전망된다.

이날 오후 4시 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 광주 3시간 40분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 10분이다.

도로공사는 "추석 연휴 전날인 데다 퇴근 후 귀성 차량이 겹치면서 주말보다 혼잡하겠다"며 "귀성·귀경 방향 모두 오후 6∼7시에 정체가 절정에 달했다가 오후 9∼10시께 해소될 것"이라고 전망했다.

