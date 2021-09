황혼 커플 삶 조명…도민예술단 순회공연

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 극단 이루마의 쥬크박스 뮤지컬 ‘당신이 좋아’가 오는 23일 오후 7시 산청문화예술회관에서 공연된다.

이번 공연은 경남 도민예술단 시군 순회공연 사업의 하나로 진행된다. 공연단체와의 문화교류를 통해 지역문화 발전의 토대를 마련하기 위해 마련됐다. 뮤지컬 당신이 좋아는 운명적인 사랑을 나누는 황혼 커플의 삶을 통해 사랑의 진정한 의미를 되새길 수 있는 공연이다.

극단 이루마는 “사람 사이의 정을 나누는 것을 도외시하는 현대인들의 정신이 갈수록 삭막해지는 현실 속에서 우리에게 삶과 사랑이란 어떤 의미인지 함께 생각해 보고 싶었다”고 설명한다.

극단 이루마는 경남 김해를 대표하는 연극단체로 2021년 경남 도민예술단 시군 순회공연 단체로 선정됐다.

