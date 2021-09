[아시아경제 이민지 기자] 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 6,410 전일대비 90 등락률 -1.38% 거래량 426,552 전일가 6,500 2021.09.17 10:06 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] 한라, 자사주 2.6% 소각의 의미 close 는 974억원 규모로 황학동 청계천 주상복합 신축공사를 체결했다고 17일 공시했다. 이는 지난 매출액 대비 6.2%에 해당한다,

