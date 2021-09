부처별 장관 평가, 황희>유은혜>정의용 순…박범계·노형욱·서욱 등은 하위[리얼미터]

[아시아경제 오주연 기자] 18개 행정부 장관을 대상으로 한 직무수행 평가 조사에서 황희 문화체육관광부장관이 1위를 기록했다. 박범계 법무부 장관, 노형욱 국토교통부 장관, 서욱 국방부 장관 등은 하위권에 머물렀다.

17일 리얼미터가 지난 달 2일부터 26일까지 전국 만 18세 이상 남녀 9077명을 대상으로 행정부 장관 직무수행 평가를 조사한 결과, 18개 부처 중 문화체육관광부의 황희 장관이 42.9점으로 1위를 차지했다.

이어 유은혜 교육부 장관(42.2점)이 2위, 정의용 외교부 장관(41.8점)이 3위에 올랐다.

다음으로 임혜숙 과학기술정보통신부 장관(40.4점)이 4위, 환경부 한정애 장관(40.3점)이 5위, 중소벤처기업부 권칠승 장관(40.2점)이 6위로 상위권을 형성했다.

중위권 6개 부처로는 권덕철 보건복지부 장관(39.6점, 7위), 김현수 농림축산식품부 장관(39.3점, 8위), 이인영 통일부 장관(38.9점, 9위), 문성혁 해양수산부 장관(38.7점, 10위), 홍남기 기획재정부 장관(38.4점, 11위), 안경덕 고용노동부 장관(38.2점, 12위)으로 조사됐다.

박범계 법무부 장관(37.8점, 13위)을 비롯해 문승욱 산업통상자원부 장관(36.3점, 14위), 노형욱 국토교통부 장관(34.8점, 15위), 서욱 국방부 장관(34.6점, 16위), 전해철 행정안전부 장관(33.4점, 17위), 정영애 여성가족부 장관(30.3점, 18위)은 하위권에 그쳤다.

8월 18개 행정부 장관 직무수행 평균 점수는 38.2점으로, 11일간(8월 17일부터 31일까지) 실시한 김부겸 국무총리 직무수행 평점(43.5점)과 8월 문재인 대통령 국정수행 평점(41.6점)보다 낮았다.

이번 조사는 유·무선 임의전화걸기 전화면접·자동응답 혼용 방식으로 진행했고, 통계보정은 2021년 4월말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여 방식으로 했다. 행정부처별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 4.9~5.8%이다. 자세한 내용은 리얼미터나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr