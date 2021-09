하나은행 "추석 맞아 힐링재테크 해보세요"

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 민족의 대명절 추석을 맞아 재미와 혜택을 함께 누릴 수 있는 ‘하나원큐 힐링 재테크’ 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 하나은행의 스마트폰뱅킹 대표 브랜드인 하나원큐 앱에서 추석 연휴 기간인 18일부터 22일까지 5일간 진행한다.

이벤트는 행운의 송편 뽑기, 금융 재테크하고 치킨 최대 3마리 받기, 추석 연휴 특별 우대금리 적금, CU 스타벅스 쿠폰을 드리는 적금으로 구성된다. 먼저, ‘행운의 송편 뽑기’는 100% 당첨 이벤트로, 하나원큐 앱에 로그인 후 원하는 송편 그림을 선택하면 하나머니, 츄파츕스 교환권, 던킨도넛 교환권 중 하나를 제공하는 이벤트다.

‘금융 재테크하고 치킨 최대 3마리 받기’는 하나원큐 앱을 통해 주택청약종합저축, 개인형IRP, 펀드를 가입하는 손님들에게 상품별로 치킨 1마리씩을 제공하는 이벤트다. 주택청약종합저축과 개인형IRP는 신규 가입금액 및 자동이체 10만원 이상 조건을 충족 시 모든 손님들에게 치킨을 제공하며, 펀드는 상기 조건 외 자동이체 기간 1년 이상 요건 부합 시 추첨을 통해 500명에게 치킨을 제공한다.

또 ‘추석 연휴 특별 우대금리 적금’은 비대면으로 ‘e-플러스 적금’을 가입하는 모든 손님들에게 연 0.5%(세전)의 우대금리를 제공하며, ‘CU 스타벅스 쿠폰을 드리는 적금’의 경우 하나원큐 앱에서 ‘월복리 적금’ 가입 시 모든 손님들에게 CU 스타벅스 교환 쿠폰을 증정하는 이벤트다.

이밖에도 모바일 보험 가입시 스타벅스 커피와 케익 교환권을 드리는 이벤트와 함께 Z세대를 위한 체험형 금융 플랫폼인 ‘아이부자 앱’을 친구에게 추천하면 추천인과 친구 모두에게 1000원씩 제공하는 이벤트도 진행하는 등 추석 연휴를 더욱 풍성하게 해줄 다양한 이벤트를 진행한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr