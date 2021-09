요기요, 뷰티 브랜드 '토니모리'와 배달서비스 업무협약

대표 매장 중심으로 테스트 시작…전국 매장으로 순차 확대 예정

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달앱 '요기요'가 뷰티 브랜드 '토니모리'와 배달 서비스 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

양사의 협력으로 이제 고객들이 요기요 앱을 통해 토니모리가 매장에서 판매 중인 약 160여 종의 화장품을 언제 어디서나 간편하게 주문할 수 있게 됐다. 9월부터 토니모리의 대표 매장 중심으로 요기요에서 즉시 주문 배달 서비스 테스트 오픈을 시작해 순차적으로 전국 매장으로 확대해 나갈 예정이다.

또 이번 MOU를 시작으로 양사는 마케팅 등의 협력을 통해 고객들에게 다양한 혜택을 제공하고, 매출 증대를 위한 다양한 시너지 창출에 상호 협력해 나갈 예정이다.

박해웅 딜리버리히어로코리아 플랫폼사업본부 부사장은 "요기요를 통해 음식주문부터 뷰티, 헬스 제품 등까지 다채로운 주문 경험을 만끽할 수 있게 됐다"면서 "코로나19로 인해 소비 패턴이 빠르게 디지털화되면서 배달앱 주문 트렌드 역시 빠르게 변화하고 있는 만큼 요기요에서 더욱 다양한 물품을 편리하고 빠르게 받아볼 수 있도록 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

