티몬, 포항시와 업무협약…상생협력 통해 지역경제 활성화

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 포항시와 업무협약 '우리 함께 살려요!'를 체결하고 지역경제 활성화와 소상공인 상생협력 강화에 나선다고 17일 밝혔다. 포항시가 올해 연말 구축 예정인 커머스센터에 티몬이 플랫폼으로서 역량을 더해 시너지를 극대화 한다는 전략이다.

먼저 티몬은 포항시 커머스센터 구축 지원을 통한 지역소상공인 온라인 판매 활성화에 나선다. 포항시는 연말까지 커머스센터를 구축하고 지역 소상공인 입점 판매를 지원할 예정이다. 티몬은 이들에게 온라인 판로 지원과 컨설팅·교육 프로그램 등을 다각도로 제공한다. 특히 티몬 라이브커머스 '티비온'을 연계해 소상공인 상품 판매와 마케팅 지원도 병행할 계획이다.

티몬캐시를 활용해 포항시 지역화폐 사용성 강화도 지원할 예정이다. 또 티몬은 독도의 날을 앞두고 티비온을 통해 독도지킴이 특별 라이브방송도 자체 기획한다. 독도 새우 등 지역 특산물을 판매하고 울릉도와 독도의 해양 생태계 보호를 위해 수익금은 전액 기부한다는 방침이다.

장윤석 티몬 대표는 "포항시 소상공인들에게 온라인 판로와 맞춤형 교육기회를 제공하며 우수한 상품 발굴과 판매 활성화 등 지역경제와 상생 강화를 목표로 노력하겠다"며 "포항시와 지속적인 협력 관계를 구축해 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

