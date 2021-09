[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 16일 경기 남양주시청 앞 광장에서 농협 출범 60주년을 맞아 사랑의 농산물 꾸러미 나눔행사를 실시했다고 밝혔다.

김인태 농협생명 대표와 조광한 남양주시 시장, 신재국 구세군 서울지방장관, 우상현 남양주시복지재단 대표, 오정수 농협 남양주시지부 지부장 등이 참석했다.

농산물과 즉석밥, 즉석식품 등 전국 농협에서 생산하는 먹거리를 담은 꾸러미 1000박스는 구세군과 남양주시와 협력해 경기지역에 있는 취약계층에게 전달할 예정이다.

김인태 대표는 "추석을 앞두고 사랑의 농산물 꾸러미 나눔처럼 뜻깊은 행사를 진행해서 기분이 좋다"며 "사회적 가치를 더할 수 있는 국민의 농협생명이 되겠다"고 말했다.

