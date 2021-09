황경아 광주 남구의원, 2030세대 코로나블루 대책마련 촉구

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회 황경아 의원은 16일 "2030세대의 코로나 블루 탈출을 위한 구체적인 실행계획 마련해야 한다"고 주문했다.

황 의원은 이날 제279회 4차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 이렇게 말했다.

그는 "자살 위험군?위기계층 발굴을 위한 실태조사, 국가 건강검진 우울증 검사결과 위험군으로 분류된 2030세대 현황파악, 지역 건강보험공단 치료 연계 및 업무협약 등 필요하다"고 언급했다.

또 "남구 생명존중문화 조성 및 자살예방에 관한 조례에서 정한 자살예방 정책의 구체적인 실행 계획 마련해야 한다"며 "남구 내에 정신건강센터가 있지만 이곳에서도 딱히 코로나 블루에 대한 정책은 추진되지 않는 것 같다"고 꼬집었다.

황 의원은 보건복지부 발표를 인용하면서 "20대~30대의 우울 위험군 비율은 60대보다 2배 이상 높게 나타났다"고 설명한 뒤 "광주시 '코로나 블루 등 심리적 변화 등에 대한 만19세 이상 39세 이하 청년에 대한 표본조사'에서도 광주청년 49.7%가 코로나 블루를 경험한 것으로 답했다"고 덧붙였다.

끝으로 "경제적 어려움에 처한 분들일 수록, 코로나 블루로 인한 정서 위기를 겪을 가능성이 높기 때문에 저소득 취약계층 위주로 어떤 상황에 처해있고 어떤 도움이 필요한지 실태조사를 시급히 실시할 필요가 있다"고 말했다.

