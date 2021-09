[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 16일 경찰이 아파트 인허가 문제와 관련해 전남 여수시청을 압수 수색한 것으로 알려졌다.

순천경찰서에 따르면 이날 오전 수사팀을 여수시청에 보내 인허가 관련 부서 2곳에 대해 압수수색을 벌였다.

이번 압수수색에서 경찰은 공동주택 인허가와 관련한 서류와 컴퓨터 자료 등을 확보해 조사에 들어간 것으로 알려졌다.

문제가 된 공동주택은 최근 건축경관위원회의 심의를 조건부 통과했으며 공동주택 사업계획 승인 절차를 진행 중인 것으로 전해졌다.

