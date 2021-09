김현수 장관, G20 농업장관회의서 "기후변화 대응 협력강화"

17~18일 비대면 회의 참여

"10월 G20 정상회의 공동선언문 반영"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김현수 농림축산식품부 장관이 17~18일 주요 20개국(G20) 농업장관회의에 비대면으로 참석해 기후변화 대응 협력 강화방안 등을 논의한다.

'농식품 시스템의 지속가능성'을 주제로 열리는 이번 회의엔 G20 및 초청국의 농업각료와 국제기구 고위급 인사들이 참석해 코로나19, 기후위기에 대응해 지속가능한 농업을 실현하기 위한 방안을 모색할 예정이다.

회의는 이틀간 ▲지속가능한 식품시스템 구축 ▲세계 보건 위기 시기의 지속가능한 농업 ▲지속가능성의 원동력인 연구 ▲기아 종식을 위한 협력 ▲유엔 푸드시스템 정상회의 및 기후변화 당사국총회(COP26) 기여 방안 등 5개의 주제로 나눠 진행된다. 특히 지속가능한 농업 추진방향에 초점이 맞춰질 것으로 전망된다.

김 장관은 코로나19, 기후 위기 등 전 지구적으로 어려운 여건 속에서도 농식품 분야의 공동목표 달성을 위한 G20 회원국 간의 협력을 강조할 예정이다. 농업과 농촌 분야의 포용성 증진, 친환경·저탄소 농업으로의 전환, 디지털 데이터 기반의 농업혁신 등 우리나라 관련 정책 방향도 간략히 소개할 계획이다.

회의 결과로 농식품 분야의 지속가능한 전환, 기술·정책 협력 강화, 세계무역기구(WTO) 규범에 부합하는 투명하고 개방된, 예측 가능한 다자무역체제의 중요성 등의 내용을 담은 공동선언문이 채택될 예정이다. 주요 내용은 다음 달 열릴 G20 정상회의의 공동선언문에 반영된다.

농식품부 관계자는 "기아종식, 기후변화 대응 등 농식품 분야의 국제 현안들을 해결하기 위해 G20 회원국들과의 협력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr