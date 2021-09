[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국은행 광주전남본부(본부장 김윤기)는 코로나19로 어려움을 겪는 자영업자를 대상으로 금융지원을 강화키로 했다.

한국은행 광주전남본부는 상대적으로 피해 규모가 큰 서비스업 분야의 자영업자와 중소기업을 한정해 총 6500억원 규모로 저금리(연0.25%) 대출을 지원하고 있다.

업체당 만기 1년 이내로 최대 5억원까지 운전자금을 빌려주고 있으며 신청 기한은 기존의 9월 30일에서 6개월 연장, 내년 3월 31일까지 확대했다.

중소기업은 대출실적의 최대 50%, 자영업자와 저신용(신용등급 6~10등급) 중소기업의 경우엔 75% 해당액을 지원한다.

한편 이번 지원 대상에서 제외된 제조업과 농림어업의 경우 기존 '지방중소기업지원 프로그램'으로 신규 신청이 가능하다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr