KB금융-신한금융, '글로벌 그린에너지 펀드'에 800억원 공동 출자

첫 투자는 스웨덴에 74.4MW 규모 풍력발전소를 구축하는 사업

[아시아경제 박선미 기자] KB금융과 신한금융이 유럽 신(新)재생에너지 개발 사업에 투자하는 ‘글로벌 그린에너지 파트너십 펀드’에 총 800억원 규모로 공동 출자했다고 16일 밝혔다.

글로벌 그린에너지 파트너십 펀드는 지난 4월 KB국민은행이 신한은행, 한국중부발전, 한국수력원자력, 스프랏코리아와 맺은 그린에너지 투자활성화 업무협약을 통해 조성한 투자 펀드다.

KB국민은행과 신한은행이 각각 1500만유로(약 200억원), KB손해보험(KB자산운용 LDI본부)와 신한라이프가 각각 200억원씩 총 800억원을 공동으로 출자했다. 스프랏코리아자산운용이 유로화 펀드, 신한자산운용이 원화 펀드를 각각 맡아 운용할 계획이다.

펀드의 첫 번째 투자로 선정한 ‘구바버겟 프로젝트’는 스웨덴에 74.4MW 규모 풍력발전소를 구축하는 사업이다. 글로벌 그린에너지 파트너십 펀드가 지분의 55%를 투자하고 나머지 45%는 한국중부발전이 출자한다. 또한, KB국민은행과 신한은행은 ‘구바버겟 프로젝트’의 스웨덴 현지 신용보증을 위해 신용장을 발급했으며, 향후 대출 등 금융 솔루션도 제공할 계획이다.

KB금융과 신한금융은 향후 글로벌 그린에너지 파트너십 펀드를 통해 공동투자 플랫폼을 지속적으로 발전시켜 유럽과 북미 등 전세계 시장으로 신재생에너지 투자 범위를 확대해 나갈 방침이다.

