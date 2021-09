KT SAT, 선박 라이브 TV에 YTN 추가

[아시아경제 구은모 기자] KT SAT이 해양 라이브 방송 서비스의 채널 고도화를 위해 뉴스전문채널 YTN과 정식 서비스 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

KT SAT은 해양 라이브 방송에 YTN 채널을 추가 공급하는 계약을 체결하고 지난 15일 정식 서비스를 시작했다. 해양 라이브 방송 서비스는 지난 7월 KT SAT에서 출시한 국내 최초로 선박에서 실시간 TV를 시청할 수 있는 해양위성통신 서비스다. 기존에는 KT SAT의 초고속 해양위성통신망이 연결돼 있으면 KBS KOREA 채널의 예능, 교양 및 시사 방송을 생방송으로 시청할 수 있었다.

송경민 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,600 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 113,061 전일가 32,550 2021.09.16 09:36 장중(20분지연) 관련기사 KT, 추석 맞아 협력사 납품대금 2542억 조기 지급구현모 KT 대표 "시간 걸릴 뿐…디즈니+와 제휴할 것"삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close SAT 대표는 “글로벌 해상 지역에서도 다양한 라이브 방송을 시청할 수 있도록 서비스를 제공하겠다”며 “위성통신을 활용해 해상과 육지 간 연결을 강화함으로 국민기업 KT그룹의 일원으로서 선원 복지 향상을 위해서도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr