롯데카드 "추석 선물세트, 최대 40% 할인받고 준비하세요"

추석 선물세트 뿐 아니라 간편식·도서·국내 숙박·렌터카 할인

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 추석을 맞아 최근 명절 트렌드를 반영한 다양한 온·오프라인 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

우선 추석 연휴 집콕족을 위한 온라인 식품몰, 서점, 쇼핑몰 할인 행사를 진행한다. 밀키트 등 간편식을 더 저렴하게 구입할 수 있도록 30일까지 더반찬&·쿡킷·현대식품관 투홈에서 각각 2·3·5만원 이상 결제 시 5000·7000·1만원을 터치 할인해주고, 달리살다에서는 첫 주문 고객이 3만원 이상 결제 시 5000원을 터치 할인해준다.

26일까지 교보문고 및 교보핫트랙스·YES24에서 3만원 이상 결제 시 1000원을 터치할인해주고, 30일까지 알라딘에서 3만원 이상 구매 시 2000원을 즉시 할인해준다.

또 30일까지 쿠팡에서 대형가전제품, 쿠팡의 가전 및 가구 설치 서비스 '로켓설치' 대상 상품, 휴대폰 구매 및 개통 서비스 '로켓모바일' 대상 상품 구매 시 최대 20%를 할인해준다. 지마켓에서는 대형가전제품 5만원 이상 구매 시 10% 할인을 일 최대 10만원까지 제공한다.

터치 할인은 롯데카드 로카애플리케이션(앱)과 홈페이지 내 터치 서비스에서 해당 혜택을 터치한 후 가맹점에서 결제하면 자동으로 적용된다.

추석 연휴 기간 여행을 떠나는 고객을 위한 국내 숙박·렌터카 이용 요금 할인 행사도 열린다. 먼저 롯데카드 여행 홈페이지에서 26일까지 인터파크 국내 숙박 상품을 15만원 이상 결제 시 5000원을 캐시백해주고, 30일까지 제주도 렌터카 이용 요금 10·20만원 이상 결제 시 1·2만원을 즉시 할인해준다. 렌터카 이용 기간 동안 제주도내 인기 카페에서 사용할 수 있는 무료 커피 이용권인 제주도 카페패스 1매도 제공한다.

또 30일까지 야놀자 제휴채널에서 국내 숙박 상품 및 레저·티켓 상품 구매 시 3%를 할인 받을 수 있다. 제휴채널은 롯데카드 로카앱 및 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 접속할 수 있다.

롯데마트 등 오프라인 대형마트와 전국 롯데백화점에서는 추석 선물세트 할인 및 결제 금액별 상품권 증정 행사도 마련했다. 21일까지 롯데마트와 VIC마켓에서 추석 선물세트 행사상품 구매 시 최대 30%를 할인해주거나, 해당상품을 구매하며 10·20·30·50만원 이상 결제한 고객에게 5000·1만·1만5000·2만5000원 상품권을 증정한다. 100만원 이상 결제 시에는 100만원 당 5만원 상품권을 최대 50만원 한도로 증정한다.

21일까지 이마트에서도 추석 선물세트 행사상품 구매 시 최대 40%를 할인해주고, 해당상품을 구매하며 10·20·30·50만원 이상 결제한 고객에게 5000·1만·1만5000·2만5000원 상품권을 증정한다. 100만원 이상 결제 시에는 100만원당 5만원 상품권을 최대 50만원 한도로 증정한다. 22일까지 홈플러스에서는 추석 선물세트 행사상품을 최대 30% 할인해주고, 해당 상품을 구매하며 10·20·30·50만원 이상 결제한 고객에게 5000·1만·1만5000·2만5000원 상품권을 증정한다. 100만원 이상 결제 시에는 100만원당 5만원 상품권을 최대 50만원까지 증정한다. 20일까지는 농협 하나로마트에서 행사상품을 최대 20%까지 할인해준다.

아울러 17일부터 22일까지 전국 롯데백화점에 입점한 단일 브랜드 매장에서 롯데백화점 제휴 롯데카드로 30·60·100만원 이상 결제 시 5% 상당의 롯데상품권을 최대 5만원 한도로 증정한다. 행사 대상 카드는 롯데백화점 롯데카드, 롯데아울렛 롯데카드, 롯데백화점 Flex카드, MVG 전용카드, 롯데백화점 리빙 by 롤라카드, 롤라카드다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr