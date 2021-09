월마트, 포드·아르고와 자율주행 배송 서비스

[아시아경제 조유진 기자] 미국 대형 유통업체 월마트가 완성차 업체 포드, 자율주행 기술기업 아르고 AI와 손잡고 자율주행 배송 실험에 나선다.

15일(현지시간) CNBC에 따르면 이들 3사는 플로리다주 마이애미, 텍사스주 오스틴, 워싱턴DC 등 3개 도시에서 자율주행차 배송 시범서비스를 시작한다고 밝혔다.

이번 시범서비스에는 아르고의 AI 자율주행 시스템을 장착한 포드 이스케이프 하이브리드 차량이 투입된다.

소비자들이 월마트 온라인에서 식료품, 잡화 등을 주문하면 아르고 AI의 인공지능 자율주행 시스템을 탑재한 포드 차량이 당일 또는 다음날까지 주문한 상품을 집으로 배송해주는 것이다.

아르고 창업자이자 최고경영자(CEO)인 브라이언 살레스키는 "고객 수요가 높은 도시 지역에서 작동하는 자율주행 기술의 테스트와 개발에 초점을 맞추고 있다"며 "3개 지역에서 월마트와 포드와 협력해 자율주행차 배송서비스의 잠재력을 보여줄 것"이라고 전했다.

3사는 향후 서비스 도시를 추가해 상용 서비스로 확장해 나간다는 계획이다. 미 전역에 걸친 통합 시범 서비스는 올 연말 시작된다.

이번 자율주행 배송 서비스에는 대형 유통업체와 완성차 기업, 신생 기술 기업이 손을 잡았다.

톰 워드 월마트 배송부문 수석부사장은 "이번 협업은 타의 추종을 불허하는 속도와 편리함으로 고객들의 집으로 제품을 배송한다는 우리의 임무를 성공으로 이끌 것"이라고 말했다.

포드는 "상업용 자율주행차의 배송 서비스를 확장하기 위한 중요한 단계에 있다"고 밝혔다.

모든 시범 서비스에는 운전자가 동승해 수행된다.

월마트는 지난 2018년 포드의 자율주행차 시범주행이 진행되고 있는 마이애미에서 식료품, 잡화 배달 시범 프로젝트를 추진한 바 있다.

외신들은 이번 자율주행 배송 서비스는 아마존, 타깃 등 경쟁 업체들도 당일 배송 서비스를 확대하는 가운데 월마트가 온라인 시장 점유율을 확대하기 위해 시작됐다고 전했다.

