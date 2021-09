경기도, 다중이용 건축물 '합동안전점검'…74건 적발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 추석 명절을 앞두고 버스터미널, 대형 할인매장 등 도내 다중이용건축물 10곳을 대상으로 시설물 안전관리 실태를 점검해 74건의 시정사항을 적발했다.

경기도는 안전관리실 주관으로 민간전문가, 시ㆍ군 담당부서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사 등과 합동점검반을 편성해 지난 달 24일부터 이달 13일까지 운수시설 3곳과 판매시설 7곳 등 10곳의 안전관리 실태 및 코로나19 예방수칙 준수 여부 등을 점검해 피난ㆍ대피로, 비상계단 유지관리 미준수 등 총 74건의 지적사항을 발견했다고 16일 밝혔다.

적발 사례를 보면 A터미널의 경우 터미널 내 매장의 분전반 앞에 물건을 쌓아놓아 분전반을 여닫을 수 없었고, 다른 매장 옆 방화셔터 아래와 방수기구함 앞에도 테이블 등 물품이 적재돼 피난 상황 시 대피가 어려운 것으로 확인됐다.

B쇼핑몰은 가스누설 자동차단기가 고장난 채 방치돼 있었으며 피난 안내도를 부착하지 않은 매장도 발견됐다. 전기설비와 예비발전기 등의 접지저항 측정도 누락돼 있었다.

도는 현장에서 29건을 시정하고, 즉시 시정이 어려운 45건에 대해서는 해당 자치단체에 통보후 시정 결과를 보고하도록 조치했다.

도는 점검결과에 따른 안전조치가 이뤄지고 위험요인이 해소될 수 있도록 지속적으로 관리할 계획이다.

특히 같은 사례가 반복되지 않도록 전 시ㆍ군 등 관계기관에 사례를 공유하고 이행실태 등을 수시로 확인할 예정이다.

도 관계자는 "다중이용건축물 등 각종시설물에 대한 안전사고 사전예방을 위해 설ㆍ추석 명절뿐만 아니라, 겨울철 등 재난 취약시기별로 위험요인 해소를 위한 안전점검을 계속 실시할 계획"이라며 "앞으로도 현장중심의 안전점검을 통해 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

