볼보, 토요타, 람보르기니, 벤틀리 등 5개사 8개 차종 302대 리콜

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 볼보자동차코리아, 한국토요타자동차, 아우디폭스바겐코리아, 포드세일즈서비스코리아, 기흥인터내셔널에서 수입·판매한 총 8개 차종 302대에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜) 한다고 16일 밝혔다.

볼보자동차코리아에서 수입·판매한 S90 181대는 트렁크 우측에 장착된 방향지시등의 기판 조립 불량으로 우측 방향지시등 조작 시 점등되지 않고 좌측 방향지시등 조작 시 점등돼 안전에 지장을 줄 가능성이 확인돼 리콜에 들어간다.

한국토요타자동차에서 수입·판매한 GR 수프라 64대는 브레이크 진공펌프가 특정 상황(엔진 스타트 후 즉시 끄는 경우 등)에서 오작동으로 손상돼 브레이크 페달이 무거워지고 제동거리가 길어질 가능성이 확인되면서 리콜에 들어간다.

아우디폭스바겐코리아에서 수입·판매한 람보르기니 우르스 27대와 벤틀리 V8 9대도 리콜 대상이다. 중앙 좌석 안전띠(람보르기니 우르스) 또는 조수석 좌석 안전띠(벤틀리 V8)의 자동 잠금 리트랙터(길이 조절 장치) 구성 부품 불량으로 해당 좌석에 어린이용 카시트가 제대로 고정되지 않는 것으로 확인됐다.

포드세일즈서비스코리아에서 수입·판매한 익스플로러 등 2개 차종 19대는 운전자 좌석 측면 에어백 고정 불량으로 충돌 시 에어백이 정상적으로 펼쳐지지 않는 것으로 나타났다. 국토부는 우선 리콜을 진행하도록 하고, 추후 시정률 등을 고려해 과징금을 부과할 계획이다.

기흥인터내셔널에서 수입·판매한 맥라렌 720S 등 2개 차종 2대는 브레이크 호스와 캘리퍼(패드를 디스크에 밀착해 브레이크를 잡아주는 장치) 간 연결 부품인 반조 볼트 제조 불량으로 인해 리콜된다. 브레이크 오일 압력이 캘리퍼에 전달되지 않아 정상적으로 제동이 되지 않을 가능성이 확인됐다.

이번 리콜 대상 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상으로 수리받을 수 있다. 제작사는 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자 메시지로 시정 방법 등을 알리게 된다. 리콜 전 자동차 소유자가 자비로 수리한 경우 제작사에 비용 보상을 신청할 수 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr