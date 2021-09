文 대통령 만난 中 왕이 "각국의 핵심이익과 관심사 존중해야"

[아시아경제 최동현 기자] 한국을 방문한 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 15일 문재인 대통령을 예방한 자리에서 한중 양국이 "각자 핵심 이익과 주요 관심사를 존중해야 한다"고 말했다고 중국 외교부가 밝혔다.

왕 부장은 "중국과 한국은 국가 상황이 다르기에 항상 각자의 발전 경로를 존중하고 핵심 이익과 주요 관심사를 존중하며, 민족·문화 전통·국민감정을 존중해야 한다"고 말했다고 중국 외교부는 설명했다.

왕 부장의 '상호 핵심이익 및 관심사 존중' 언급은 미국 등 서방의 대중국 공세에 한국이 관여하지 않기를 바라는 취지로 풀이된다. 앞서 지난 5월 미국 워싱텅DC에서 열린 한미정상회담 공동성명에서는 '양국 대통령은 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조했다'는 문구가 담겼다. 한미 정상이 중국과 대만 문제를 공식 문서에 언급한 것은 처음이었다는 점에서 관심을 모았다.

왕 부장은 양국의 협력도 강조했다. 그는 "이(핵심이익 및 관심사 존중) 분야의 노력은 계속돼야 한다"면서 "이것은 양국 관계의 건강한 발전을 위해 없어서는 안 되는 것"이라고 강조했다.

남북문제에 대해 왕 부장은 "한반도 평화는 어렵게 얻었으니 더 소중히 여겨야 한다"며 "각종 방해를 극복하고 배제해 남북관계 개선을 모색하고 한반도 평화 프로세스를 흔들림 없이 추진해야 한다"고 주장했다.

