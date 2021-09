美 9월 엠파이어스테이트 제조업지수 34.30…시장 기대치 상회

[아시아경제 최동현 기자] 미국의 9월 엠파이어스테이트 제조업지수가 급증했다.

15일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행이 발표한 9월 엠파이어스테이트 제조업지수는 전달 대비 16포인트 상승한 34.30을 기록했다. 이는 시장 전망치인 18.00을 크게 웃돈 수치다.

지난 8월 지수는 전달에 비해 24.7포인트 하락한 18.3을 기록한 바 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr