리파인, 정정 증권신고서 제출…"10월 말로 상장 연기"

[아시아경제 유현석 기자] 프롭테크(Prop-tech) 기업으로 국내 최초 상장을 추진 중인 리파인이 15일 금융위원회에 정정 증권신고서를 제출하고, 상장을 연기한다고 밝혔다.

리파인 관계자는 "투자자 보호를 위해 증권신고서를 자진 정정하고, 수요예측을 한 달 미루기로 했다"고 밝혔다. 당초 이달 말까지 수요예측과 일반청약을 거쳐 10월 초에 코스닥 시장에 상장할 예정이었던 리파인은 공모 일정을 1개월 가량 연기해 10월 말에 상장할 예정이다.

정정 증권신고서에 따르면 리파인 오는 10월 14~15일 양일간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 통해 최종공모가를 확정할 예정이다. 일반 공모주 청약은 10월 20~21일 진행된다. 상장 예정 시기는 10월 말이다. 공모 주관사는 KB증권이다.

또 "금융당국은 추석 이후 발표할 가계대책 추가 보완책으로, 가계대출 총량 관리 차원에서 은행의 전세대출 심사를 강화하거나 한도를 일부 줄일 수 있다”면서도 “최근 정부 관계자는 부동산시장 점검 관계장관회의에서 실수요 전세대출이 받는 영향을 최소화할 수 있다”고 설명했다.

이 관계자는 “리파인의 매출 가운데 전세대출 관련 서비스의 비중은 약 90%에 달해 투자자 보호를 위해 증권신고서 자진 정정이 불가피했다”면서도 “희망공모가 밴드 2만1000~2만4000원을 조정하지는 않을 계획”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr