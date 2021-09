[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 안동에서 모더나 백신을 맞은 40대 남성이 이틀 후 숨지는 사고가 일어나 보건 당국이 조사에 들어갔다.

15일 안동시와 안동경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시쯤 안동시 평화동 한 원룸 입구에서 A씨가 쓰러져 있는 것을 입주민이 발견해 119에 신고했다.

A씨는 발견 당시 호흡곤란 증상을 보인 것으로 알려졌다. 출동한 구급대원들은 응급조치 후 A씨를 인근 병원으로 이송했으나 결국 숨졌다.

A씨는 지난 13일 모더나 백신 1차 접종을 한 것으로 밝혀졌다.

경찰은 A씨의 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.

보건당국도 사망과 백신의 연관성을 파악하기 위해 역학조사를 진행 중이다.

