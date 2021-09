[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 추석연휴를 앞둔 15일, 상무역과 양동시장역에서 한복을 착용한 직원들이 지하철 이용 시민들에게 명절 감사인사를 전하는 ‘안전하고 즐거운 추석보내기 캠페인’을 펼쳤다. 공사는 추석명절을 맞아 대시민 감사 인사 캠페인, 노·사·민 공동 소외계층을 위한 나눔 행사, 요양시설 독거노인 안부 돌봄 봉사, 취약계층을 위한 노후 주택 고쳐주기 재능 나눔 등 훈훈한 이웃사랑 프로그램을 펼치고 있다

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr