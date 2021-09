[포토] '의원직 사퇴 통할까?'

[아시아경제 윤동주 기자] 15일 국회에서 열린 본회의에서 이낙연 더불어민주당 의원 사직의 건이 가결 151 표, 부결 42 표, 기권 16표로 통과되고 있다.

더불어민주당 대선경선 후보인 이 의원은 이재명 경기도 지사에게 지역 경선에서 상당한 표 차이로 밀리자 지난 8일 의원직 사퇴를 선언했다.

이 의원은 사직 안 상정 후 신상 발언을 통해 “종로구민 여러분께 죄송하다. 여러분은 저에게 임기 4년의 국회의원을 맡겨주셨다. 그러나 저는 여러분의 그 명령을 이행하지 못하게 됐다. 사죄드린다”고 했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr