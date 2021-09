예비부부들, 이번엔 '웨딩카 시위'…거세지는 '방역 완화' 요구

전국신혼부부연합회, 웨딩카 주차 시위

유흥업주들도 차량시위 예고…"물러설 곳 없다"

자영업자 비대위 "정부 침묵하면 강력 대응"

[아시아경제 송승윤 기자] 결혼식 참석 인원 제한 완화를 요구하며 각종 시위를 전개하고 있는 예비부부들이 이번엔 '웨딩카 주차 시위'에 나섰다.

예비부부와 신혼부부들이 모인 전국신혼부부연합회는 15일 오전 서울 여의도공원 앞 노상 공영주차장에 현수막을 부착한 22대의 웨딩카를 주차하는 방식으로 웨딩카 시위를 시작했다. 해당 현수막엔 ‘호텔 조식 줄 서서 무제한 입장, 호텔 결혼 49명 빼고 나가주세요’, ‘늦춰지는 결혼식, 늦춰지는 2세 계획’ 등의 문구가 담겼다.

이들은 예식장 입장 가능 인원과 보증 인원이 같도록 행정명령을 하달할 것과 ▲예식장 규모를 고려해 면적 당 인원 입장 허용 ▲예식홀과 피로연장 인원을 별도로 산정하고 백신 인센티브 적용 ▲예식장의 질 낮은 답례품 강매에 대한 소비자 보호 정책 마련 ▲거리두기 단계 관련 예측 가능성 있는 장기 지침을 제공할 것 등을 요구하고 있다.

연합회는 앞서 지난달 19일부터 항의 문구가 담긴 전광판을 실은 트럭으로 도심을 순회하는 ‘트럭 시위’에 나선 이후 정부기관에 항의서를 발송하는 방식의 ‘팩스 시위’와 ‘화환 시위’ 등을 차례로 벌인 바 있다. 이들은 예식장 관련 지침이 완화될 때까지 계속 시위를 이어나간다는 방침이다.

코로나19로 영업제한이나 금전적 손실 등 피해를 본 단체들의 이 같은 ‘방역 기준 완화’ 요구는 점점 거세지는 상황이다. 집합금지 명령으로 장기간 영업을 못하고 있는 유흥업주들도 다시 집단행동에 나섰다. 한국유흥음식업중앙회는 이날 오후 4시부터 서울과 경기, 인천 등 수도권의 유흥업주들을 동원해 1000여 대 규모의 차량시위를 벌일 계획이다. 국회 앞에서 집합금지 해제를 요구하는 성명서를 발표한 뒤 청와대까지 차량을 타고 이동할 예정이다. 중앙회 관계자는 “이번 차량시위를 시작으로 정부가 유흥주점에 내려진 집합금지 명령을 해제할 때까지 계속 시위를 벌일 것”이라며 “대다수 업소는 폐업을 하고 싶어도 철거비가 없어 못하고 있고 그동안 7명의 회원들이 생활고를 비관해 극단적 선택까지 했다”고 말했다.

앞서 전국 규모의 차량시위를 주도한 전국자영업자비상대책위원회(비대위)와 소상공인연합회는 전날 자영업자들의 극단적 선택이 최근 잇따르는 것과 관련해 입장문을 내고 "죽음까지 내몰리는 소상공인·자영업자들의 비극이 더 이상 반복되지 않도록 정부에 책임 있는 대책 마련을 강력히 촉구한다"면서 "5대 요구 사항에 대해 정부가 조속히 입장을 밝혀야 하며 이번에도 자영업자들의 목소리를 외면한다면 강력 대응에 나서겠다"고 밝혔다. 이들은 비대위에 대한 탄압을 중지할 것과 ▲소상공인에 대한 과도한 영업 제한 철폐 ▲인원 제한을 비롯한 온전한 소상공인 손실 보상 ▲대출 만기 연장과 이자 상환 유예 조치 즉각 시행 및 정책 자금 대출 대폭 확대 ▲생활방역위원회와 손실보상심의위원회에 소상공인연합회 참여 보장 등을 주장했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr