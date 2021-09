놀이의발견, 추석 이벤트 실시…‘출석 시 최대 3만원 할인’

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진그룹의 키즈놀이 앱(App) 놀이의발견은 출석만 해도 최대 3만원 상당 할인 쿠폰을 지급하는 추석 스페셜 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

출석 체크는 놀이의발견 앱에서 1일 1회 가능하다. 회당 500원부터 1만원까지 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 행사 종료일인 27일까지 총 3만 1000원의 할인 금액을 쌓을 수 있다.

제공되는 할인 쿠폰은 액티비티, 라이브클래스, 숙소 예약 등 놀이의발견이 제공하는 모든 서비스 결제 시 바로 사용할 수 있다.

놀이의발견은 추석을 맞아 가족이 알차게 연휴를 보낼 수 있도록 특별 할인된 가격의 놀거리 정보도 제공한다. 아이와 함께 놀러 가기 좋은 명소, 지역별 체험 행사, 송편 만들기 놀이키트 등 실내외 다양한 추석 관련 여가 상품과 놀이를 선보인다.

강민규 놀이의발견 이사는 “국내 최대 키즈플랫폼으로 성장시켜 준 회원에게 감사의 의미로 추석 특별 이벤트를 기획했다”라며, “놀이의발견을 통해 아이와 함께하는 추석 연휴 계획을 다채롭게 세울 수 있을 것”이라고 말했다.

놀이의발견은 전국의 다양한 놀거리와 체험, 숙박 등 놀이 관련 상품을 할인된 가격에 서비스하는 국내 1위 종합 키즈플랫폼이다. 현재 약 98만 명의 회원이 이용 중이며, 1만 여개의 액티비티와 6000여개의 온라인 놀이클래스 등 국내 최대 규모의 콘텐츠를 확보하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr