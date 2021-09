"자율주행차 시대 코앞, 인력양성·규제개선 등 정부지원 서둘러야"

제18회 자동차산업발전포럼 개최

국가전략기술에 자율주행차 등 미래차 기술 포함시켜 세제지원 확대해야

[아시아경제 이창환 기자] 세계 각국에서 자율주행자동차 기술 개발과 상용화가 빨라지면서 우리나라도 인력양성과 규제개선 등 국가 차원의 빠른 지원이 절실하다는 주장이 나왔다.

김중헌 고려대학교 교수는 자동차산업연합회(KAIA)가 15일 오전 '자율주행자동차 핵심기술과 인력 확보방안'을 주제로 온라인으로 개최한 자동차산업발전포럼에서 "2028년까지 국내 자율주행차 분야의 필요 인력은 1만1603명으로 연평균 8.7%의 높은 증가율을 보일 것"이라고 전망했다.

김 교수는 "국내 자율주행차 필요인력은 늘고 있지만 작년 기준 자율주행차 기술 인력 부족률은 8%로 친환경차의 2.1%에 비해 크게 높다"고 설명했다.

그는 "자율주행에서는 주행환경 인식판단, 차량제어, 지도측위, 휴먼인터페이스, 통신보안, 자율협력, 교통시스템에 대한 기술이 필요하다"며 "이를 위해 전자, 컴퓨터, 도시공학 등 다양한 공학 분야에서의 인력이 충원돼야 한다"고 말했다.

인력 확보를 위해 "단기적으로는 현재 존재하는 학과 간의 협력을 통한 인력양성과 주된 기술인 인공지능 관련 인력의 모빌리티 산업으로의 유도가 필요하다"며 "장기적으로는 융합학과 신설 및 운영을 통한 다양한 기술군에서의 확장성 있는 인력양성을 해야한다"고 그는 강조했다.

한국 자율주행차 시스템 개발 해외에 비해 느려

우리나라의 자율주행차 시스템 개발과 서비스 속도가 해외에 비해 느리다는 지적도 나왔다.

'자율주행차 핵심기술 개발동향과 과제'를 주제로 발표에 나선 김문식 한국자동차연구원 자율주행센터장은 "자율주행차는 이동중 공간과 시간의 가치를 재생산하는 모빌리티 융합서비스, 신산업으로 변모하며 국내 완성차 및 부품업체들도 모빌리티 산업으로의 변화를 추구하고 있다"면서도 "해외에 비해 부품-시스템 개발과 모빌리티 서비스 활성화는 미진한 상황"이라고 진단했다.

김 센터장은 "자율주행은 다양한 산업의 융합기술이 필요한 분야"라며 "다종의 차량플랫폼, 고성능 AI(인공지능) 컴퓨팅 모듈 및 아키텍처, 안전제어기술 및 복잡한 주행시나리오에 대응하기 위한 평가기술과 신서비스모델 발굴 등이 필요함에 따라 국가차원의 투자가 절실한 상황"이라고 지적했다.

포럼을 개최한 정만기 KAIA 회장은 "규제에서 자유롭고 정부에서 적극적 지원이 있는 미국과 중국에서 구글 등 빅테크 기업과 GM, 현대차, 폭스바겐 등 자동차 기업들이 2018년부터 로보 택시를 개발하고 시범서비스를 실시하고 있다"며 "국내도 경쟁국 대비 동등한 여건조성으로 우리나라가 미래 자율주행차 산업을 주도할 수 있도록 세제, 인력양성, 규제개선 등이 필요하다"고 말했다.

정 회장은 특히 "지난 6월 발표한 국가전략기술에 자율주행차 등 미래차 핵심기술이 제외된 것은 문제"라며 "기술개발 불확실성이 있는 자율주행차 기술개발을 진행하고 있는 기업들의 투자 지속을 위해서 국가전략기술에 포함시켜야 한다"고 강조했다.

이어 "자율차 핵심기술인 AI 기술 확보를 위해 국내 외국인 유학생을 활용한 고급 인력 확보 방안 마련이 필요하다"며 "자율주행 시범운행지구 확대, 자율주행서비스의 네거티브 규제전환, 자율주행차에서 취득되는 영상정보 활용 규제 완화 등의 규제 개선이 필요하다"고 주장했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr