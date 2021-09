코로나19에 2년 연속 '서울세계불꽃축제' 불발

[아시아경제 황윤주 기자] 매년 가을 밤 하늘을 수놓는 서울세계불꽃축제가 코로나19로 인해 2년 연속 숨을 죽인다.

한화그룹은 15일 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제'를 개최하지 않기로 결정했다고 밝혔다.

한화그룹 관계자는 "코로나19로 지친 국민들에게 작은 위로를 드리고자 방역 수칙을 준수하는 범위에서 불꽃축제를 개최하는 방안을 최근까지 적극 검토해왔지만, 방역당국, 서울시 등과 협의한 끝에 시민의 건강과 안전을 고려해 행사를 열지 않는 쪽으로 결론을 내렸다"고 설명했다.

서울세계불꽃축제는 매년 10월 초 서울 여의도 한강시민공원에서 개최되는 불꽃축제다. 서울특별시와 한화그룹이 주관하는 세계적인 행사로, 2000년 첫 행사 이후 매년 최대 관람객을 기록해왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr