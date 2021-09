전남경찰, 제6회 ‘대한민국 범죄예방 대상’ 1위 선정 쾌거 달성

범죄예방을 위한 민·경 협력사업, 대통령 표창 선정

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 제6회 ‘대한민국 범죄예방 대상’에서 전남경찰청이 광양 포스코엠텍의 범죄예방 사례가 최우수 사례로 선정돼 대통령 표창을 수상하는 쾌거를 달성했다.

또 행안부장관(영암군청)·경찰청장(완도군청) 표창까지 총 3건이 우수사례로 선정되는 성과를 올렸다.

14일 전남경찰청에 따르면 대한민국 범죄예방 대상은 2016년부터 경찰청과 중앙일보사가 주관해 경찰과 함께 지역사회 범죄예방에 공헌한 민간기업, 공공기관 등 우수단체를 선정해 포상한다.

전남경찰청은 그동안 수상 이력이 없었다. 이를 만회하기 위해 범죄예방 대상 수상을 중점 추진업무로 선정하고 경찰서의 관심도 제고와 참여 유도를 독려하기 위해 현장지원단을 운영했다.

이에, 경찰서에서는 민간기업·자치단체와 협력을 통해 그간 추진 중인 지역사회 범죄예방 우수사례를 선정, 총 19개 단체에서 공모해 그중 3건이 우수사례로 선정됐다.

특히, 선정된 우수사례들은 경찰 혼자만의 범죄예방 활동이 아닌 지역사회의 민간기업·공공기관·협력단체 등 수많은 단체의 인원과 예산을 투입해 지역사회의 범죄불안지역 환경개선을 통해 범죄를 예방한다는 점에서 의미가 깊다.

또 제6회 대한민국 범죄예방 대상 수상을 기점으로 전남의 다양한 단체들이 범죄예방에 참여할 수 있는 환경을 조성했다.

전남경찰청은 “올해 7월부터 시행 중인 자치경찰제에 맞춰 민·관 협력 치안의 참여 확대를 통해 공동체 치안 구축과 지역 특성에 맞는 치안 서비스를 제공하는 등 가장 안전한 전남이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr