靑 "감사원장, 정치중립 인사 지명 위해 시간 소요됐다"

신임 감사원장 후보자 지명 배경 설명…"차질 없는 감사운영, 감사원장 임명 필요했다"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 최재형 전 감사원장의 사퇴 이후 신임 감사원장 후보자 지명까지 시간이 소요된 이유와 관련해 정치적 중립에 걸맞은 인사를 지명하기 위해 시간이 소요됐다고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 14일 기자들을 만난 자리에서 "‘왜 이렇게 인선에 오래 걸렸느냐’라고 하는 그런 질문들이 참 많았다"면서 "정치적 중립, 독립 이러한 것들이 중요하기 때문에 거기에 걸맞은 인사를 지명하기 위해서 그만큼 시간이 소요됐다 이런 뜻으로 이해를 해 주시면 좋겠다"고 설명했다.

청와대 고위 관계자는 문재인 정부의 남은 임기를 고려할 때 감사원장 임기 4년의 보장이 가능한지에 대한 물음에 "문재인 정부는 임기 보장의 원칙을 충실하게 세우고 지켜왔고, 앞으로도 그럴 것"이라고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 "대통령 선거가 얼마 남지 않았는데 감사원장을 임명해야 하는가라고 하는 질문이 오늘 발표 이전에도 간혹 있었다"면서 이렇게 말했다.

청와대 고위 관계자는 "전임 감사원장의 갑작스러운 사퇴가 있었고, 그에 따른 차질없는 감사운영, 감사원의 조직의 안정성, 이런 것들을 종합해 감사원장의 임명이 필요하다는 생각을 하고, 오늘 지명에 이르게 된 것"이라고 덧붙였다.

