무안군, 호흡기 전담 클리닉 설치 병원 지정

“코로나19 시대 안전하게 진료받으세요 ”



[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 최근 호흡기 전담 클리닉 설치를 신청한 삼향읍 남악리 소재 목포의원을 의료기관형 호흡기 전담 클리닉으로 지정했다고 14일 밝혔다.

이번 지원은 코로나19 감염 걱정 없이 군민들이 안심하고 병원을 이용할 수 있도록 호흡기 질환 증상자와 다른 진료 방문객의 병원 동선을 완벽하게 분리하려는 조치이며, 보건복지부도 인구 10만 명당 1개소의 호흡기 전담 클리닉 설치를 권장하고 있다.

목포의원은 호흡기 전담 클리닉으로 지정됨에 따라 보조금 1억원(국비)을 지원받아 동선 분리와 호흡기 질환 치료에 필요한 시설과 장비를 갖추게 됐으며, 발열·기침·인후통 등 호흡기 질환 증상이 있는 군민들은 1차 진료뿐만 아니라 필요한 경우 코로나19 검사도 받을 수 있게 됐다.

김산 군수는 “호흡기 전담 클리닉은 코로나19 유행 장기화 상황에서 진료 공백을 최소화하고 의료인과 의료기관을 감염으로부터 보호하기 위한 진료 시설이다”며 “군민 누구나 감염병 걱정 없이 안전하게 진료받을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr