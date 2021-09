모더나 "변이용 부스터샷 개발 중… 전임상에서 상당한 효능 보여"

[아시아경제 이춘희 기자] 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 개발 기업 모더나가 코로나19 백신 부스터샷(추가 접종)을 위한 추가 백신 개발에 나서고 있다고 밝혔다. 기존 백신을 추가 접종하는 데 그치지 않고 변이 바이러스 대응을 위한 별도의 백신을 개발하는 방식이다.

랜달 하이어(Randall Hyer) 모더나 글로벌 의료부문 전무는 14일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 ‘2021 글로벌 바이오 콘퍼런스’에서 화상녹화 강연을 통해 "변이 대응을 위해 3가지의 서로 다른 부스터샷 전략을 개발하고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 코로나19 변이에 대해 중화항체값을 낮춰 면역 회피의 위험을 높일 수 있고, 감염을 가속화할 가능성이 높다고 경고했다. 이로 인해 보건의료 시스템 붕괴에 대한 부담을 키울 수 있는 만큼 변이 대응을 위한 백신 업데이트가 필요하다고 강조했다.

하이어 전무는 모더나가 현재 3종류의 부스터샷 전략을 추진하고 있다고 전했다. 그는 "첫 번째는 우리의 기존 백신(mRNA-1273)을 재접종 하는 방법이고, 두 번째는 베타 변이에 특화돼 개발된 mRNA-1273.351을 부스터샷 접종하는 방법, 그리고 세번째는 '멀티 부스터'로 기존 백신과 mRNA-1273.351을 조합한 mRNA-1273.211을 접종하는 방법"이라고 설명했다.

그는 이와 관련한 전임상(preclinical) 연구 결과도 공개했다. 이에 따르면 기존 백신을 3차 접종한 방식과 베타 변이 특화 백신을 접종한 결과 두 경우 모두 상당한 효능을 나타냈다. 초기 변이(D614G), 베타 변이(B.1.351), 감마 변이(P.1)에 대해 모두 3차 접종 이전에 비해 중화항체 역가(titers)가 상승하는 모습을 보인 것이다. 또 안전성에 대해서도 "직접적 비교는 어렵지만 기존 백신과 비슷하고 안심이 되는 수준"이라고 설명했다.

하이어 전무는 "mRNA 백신은 그야말로 게임 체인저"라며 "론자, 서모피셔, 카탈란터, 로비, 알데브론 등 다양한 파트너들과 협력을 진행하고 있다"고 전했다. 모더나 백신의 완제의약품(DP) 공정을 진행할 예정인 삼성바이오로직스는 언급되지 않았다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr