“왜 안 죽지?” 막장 부부 재판史 … 남편 칫솔에 락스뿌린 아내, 카톡 훔쳐 외도 캐려한 남편

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 남편이 쓰는 칫솔에 락스를 뿌려 해치려 한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 여성이 2심에서 감형됐다.

대구지법 제3-3형사부(부장판사 성경희)는 14일 남편에게 소독제를 먹여 특수상해 미수 혐의로 기소된 A씨에 대해 원심을 파기하고 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

앞선 1심 법원은 지난 6월 A씨에 대해 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. A씨는 이에 불복해 항소했다.

재판부는 “범행 수법과 횟수에 비춰 죄질이 좋지 않지만 수사 단계에서 범행을 부인하다가 뒤늦게나마 반성을 하고 있다”며 “범행이 미수에 그쳤고 초범인 점, 범행 동기와 경위에 비춰 재범 우려가 없고 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 표시한 점 등을 종합하면 1심의 형은 너무 무거워 보인다”고 밝혔다.

A씨는 지난해 2~4월 10여 차례에 걸쳐 “왜 안 죽지”라고 혼잣말하며 남편이 쓰는 칫솔에 락스 세제를 묻혀 해치려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨의 범행은 평소 위장 통증을 느끼고 자신의 칫솔에서 소독제 냄새가 나는 것을 이상하게 여긴 남편이 녹음기와 카메라를 몰래 설치하면서 드러났다.

이들 부부에게 또 다른 재판이 기다리고 있다.

아내의 외도를 의심해 A씨의 카카오톡을 몰래 본 혐의(정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반)로 기소된 남편은 지난 5월 1심에서 벌금 100만원 선고유예를 받았고, 2심 선고를 앞두고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr