"전국 10만 착한임대인, 임대료 4734억 줄여" 지역별 55명 표창

정부, 착한 임대인 운동 확산 독려

권칠승 장관, 광주·전남지역 수여

"소상공인 임대료 문제 해결 노력"

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 소상공인에게 임대료를 깎아준 '착한 임대인' 55명에게 표창을 수여한다.

중소벤처기업부는 소상공인에게 임대료를 인하해준 임대인 55명을 선발해 중기부 장관 표창 30매와 함께 지방중소벤처기업청장 표창 25매를 수여한다고 14일 밝혔다.

착한 임대인 운동은 코로나19로 어려움을 겪는 임차 소상공인을 위해 임대인들이 자발적으로 임대료를 인하해주는 운동이다. 지난해 2월 전주 한옥마을로부터 시작돼 전국 단위로 확산되고 있다. 지난해 기준 임대인 10만4000명이 임차인 18만1000명을 대상으로 4734억원을 인하한 것으로 조사됐다.

중기부는 각 지역별로 임대료 인하율, 인하 점포 수, 인하 기간, 주변 상권에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 대상자와 훈격을 결정했다.

코로나19 상황을 고려해 표창은 각 지방청별로 추석 전 수여하되, 광주·전남지역의 경우 장관 지역 행보와 연계해 3명에게 14일 권칠승 장관이 직접 수여했다.

한편 정부는 착한 임대인 운동을 촉진하기 위해 임대료 인하분에 대한 세액공제, 무상 전기안전점검 등 인센티브 적용 기간을 연장할 계획이다.

임차 소상공인을 위한 임대료 부담 완화 방안도 함께 진행한다. 임차인 보호가 강화된 표준계약서 개정 및 보급, 개별상가의 특성을 반영한 공정임대료 산정, 소상공인의 임대차 관련 컨설팅 자부담 면제 등을 추진할 예정이다.

박치형 중기부 소상공인정책관은 "코로나19로 인해 임대인 스스로도 어려운 상황에서 자발적으로 고통을 나누어 주신데 대해 감사드린다"며 "정부 역시 임대료 문제 해결을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

