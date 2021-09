올해 한가위 보름달 21일 오후 6시59분에 뜬다

한국천문연, 지역별 시각 발표

[아시아경제 김봉수 기자] 올해 한가위 보름달은 전국적으로 오후 6시50분에서 오후7시 사이에 뜬다. 또 다음날 새벽 1시쯤에 가장 높이 솟는다.

한국천문연구원은 올해 한가위인 오는 21일 밤 보름달이 서울 지역 기준 오후6시59분에 뜬다고 14일 밝혔다. 가장 높이 뜨는 시각은 자정을 넘어 22일 오전1시1분이다.

달이 태양의 반대쪽에 위치해 완전히 둥근 달(망望)이 되는 시각은 추석 당일인 21일 오전 8시 55분이다. 그러나 이때는 달이 뜨기 전 이므로 볼 수 없다. 해발 0m를 기준으로 주요 도시에서 달이 뜨고 지는 시각은 아래와 같다.

한편 보름달은 음력 보름날 밤에 뜨는 둥근 달을 말한다. 음력 1일은 달이 태양과 같은 방향을 지나가는(합삭) 시각이 포함된 날이며 이날부터 같은 간격(24시간)으로 음력 날짜가 배정된다. 예를 들어 합삭 시각이 음력 1일의 늦은 밤인 경우엔 음력 15일 뜨는 달이 태양 반대쪽에 오기 전이라 완전히 둥근 달이 아닐 수 있다.

이와 별개로 달의 타원궤도로 인해 태양의 반대쪽을 향하는 때(망)까지 실제 걸리는 시간은 일정하지 않기 때문에 완전히 둥근달이 되는 정확한 시점은 음력 15일 이전 또는 이후가 될 수 있다. 이 두 가지 주요한 원인으로 보름달이 완전히 둥글지 않을 수 있다. 이번 음력 8월의 합삭 시각은 양력 지난 7일 오전9시 52분이었다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr