KT “해외서도 국내문자수신·본인인증 가능 서비스 출시”

월 5500원에 건수 관계없이 로밍문자 수신하고 본인인증 서비스 이용

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,900 전일대비 150 등락률 +0.46% 거래량 108,809 전일가 32,750 2021.09.14 09:28 장중(20분지연) 관련기사 KT, ‘발신정보알리미 오피스 대표번호’ 서비스 출시디지털 전환 서두르는 KT…내부 '불통' 잡음은 선결 과제[클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라 close 가 해외에 장기 체류하고 있는 고객을 대상으로 휴대폰을 일시 정지하더라도 본인인증과 로밍문자를 수신 받을 수 있는 서비스를 15일부터 출시한다고 14일 밝혔다.

일시 정지는 모든 서비스가 차단되지만 이 서비스를 신청하면 건수와 관계없이 로밍문자를 수신하고 다른 서비스는 모두 차단된다. 이 서비스는 월 5500원에 이용할 수 있다. KT는 기업파견, 주재원, 유학 중인 해외 장기체류 고객들이 한국에서 발송된 문자를 수신하기 위해 일시 정지를 반복적으로 신청, 해지하고 있다는 빅데이터 분석 결과에 따라 이 서비스를 기획했다.

기존에는 국내에서 이용하던 모바일 서비스의 일시 정지를 풀지 않으면 해외에서 한국 신용카드 사용 시 결제내역 문자를 받지 못했고 은행, 주식 거래 시 인증문자 및 처리결과 내역 문자를 받을 수 없었다. 또한 휴대폰 본인인증 서비스를 이용하기 어렵고 해외에서 긴급재난 상황 발생 시 외교통상부에서 발송하는 긴급재난 안내 문자도 수신 불가능했다.

박현진 KT 커스터머전략본부장(전무)은 “해외 장기체류 하던 고객들도 국내 휴대폰을 활용하는 경우가 많아지고 있어 장기체류 고객들도 편리하게 이용할 수 있는 서비스를 지속 출시하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr