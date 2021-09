투썸플레이스, 대체육 샌드위치 판매 매장 확대

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 베이커리·식물성 대체육 샌드위치 판매 매장 확대에 나섰다고 14일 밝혔다.

베이커리 판매 매장을 기존 19개에서 약 260개로 확대했다. 지난 6월부터 일부 매장에서 시범 운영해온 베이커리 제품 가운데 가장 인기가 높았던 빵 4종을 엄선했다.

육즙 가득한 존슨빌 소시지에 고소한 치즈 토핑으로 마무리한 소시지 페이스트리와 계란 1알과 베이컨이 들어가 더욱 든든한 에그 베이컨 페이스트리는 간단한 식사 대용으로 즐기기에 손색이 없다.

브리오슈 슈크레는 버터가 듬뿍 들어가 부드럽고 풍미 가득한 브리오슈에 달콤한 슈크림과 우박 설탕의 포인트 식감이 조화롭게 어우러진다.

넛츠 크림치즈 크럼블은 고소한 넛츠와 상큼한 크림치즈가 어우러져 풍성한 맛을 느낄 수 있다. 투썸의 베이커리 제품은 매장에서 직접 구워 더욱 맛있게 즐길 수 있다.

투썸플레이스는 환경과 대체 식품에 대한 관심이 많은 MZ세대를 겨냥해 식물성 대체육 옴니미트 샐러드랩 판매를 전국 매장으로 확대한다. 제품은 버섯, 콩단백으로 돼지고기 맛을 구현한 식물성 대체육을 활용했다. 또띠아에 식물성 대체육 옴니미트, 찰보리, 시저 드레싱을 곁들인 샐러드를 넣어 만든 메뉴로 한끼 식사로 즐기기에 간편하다.

