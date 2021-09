작년 종부세 체납액 2000억원 육박…절반이 서울

[세종=아시아경제 김현정 기자] 지난해 종합부동산세 체납액이 2000억원에 달한 것으로 나타났다. 고가 주택이 많은 서울지역 종부세 체납액이 1000억원을 넘어서며 절반을 웃돌았다.

14일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양경숙 의원실이 국세청에서 받은 자료에 따르면 2020년 종부세 체납 건수는 5만8063건, 금액은 1984억원으로 조사됐다. 체납 건수는 2018년 6만3387건에서 2019년 6만6220건으로 늘었다가 지난해에는 5만건대로 줄었다.

반면 체납금액은 2018년 1261억원, 2019년 1814억원에서 2020년 1984억원으로 늘었다. 건수는 줄었으나 금액이 증가한 것은 종부세 체납 건당 금액이 늘었기 때문으로 보인다.

지난해 종부세 체납을 지방국세청별로 보면, 서울지방국세청 관할의 체납이 2만5942건, 1198억원으로 가장 많았다.

서울청 관할 종부세 체납이 건수로는 전국의 44.7%, 금액으로는 전국의 60.4%를 차지한 것이다. 서울청 종부세 체납 건수는 2018년 2만6905건에서 2019년 2만9209건으로 늘었다가 2020년에는 2만5000건대로 줄었다.

그러나 체납 금액은 2018년 590억원에서 2019년 981억원으로 늘어난 뒤 지난해에는 1000억원을 처음으로 넘어섰다.

서울청 다음으로는 경기지역 관할인 중부청(1만2904건·302억원)의 체납 규모가 컸고, 부산청(5575건·135억원)과 인천청(6067건·132억원)이 뒤를 이었다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr