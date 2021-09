현대모비스, 디트로이트 모터벨라 첫 참가 "미래차 기술 시연"

21일부터 미국 디트로이트 모터벨라 첫 참가

자율주행 신기술 시연하는 테크데이 개최

[아시아경제 이창환 기자] 현대모비스가 북미 자동차 시장에서 미래차 신기술 홍보와 함께 공격적인 시장개척에 나선다.

현대모비스는 북미 자동차 산업의 심장인 디트로이트에서 오는 21일 개최되는 모터벨라(Motor Bella)에 처음으로 참가해 북미 완성차 업체들을 대상으로 신기술 수주 확대에 나선다고 14일 밝혔다.

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 268,500 전일대비 3,000 등락률 +1.13% 거래량 38,189 전일가 265,500 2021.09.14 09:25 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"현대모비스, 아산공장 생산 재개외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close 는 북미 모터쇼 참가는 이번이 처음이다. 이달 초 열린 독일 모터쇼 'IAA 모빌리티' 첫 참가에 이어 자동차 전시회 참가를 유럽에서 북미지역으로 확대했다.

모터벨라는 세계 4대 모터쇼 중 하나인 디트로이트 모터쇼(NAIAS)를 대신해 개최하는 행사다.

코로나19 상황으로 대규모 실내 전시시설 운영이 어렵게 되자 야외 서킷에서 진행되는 체험형 행사인 모터벨라가 이를 대신하게 됐다. 모터벨라는 오는 21일부터 26일까지 디트로이트 인근 폰티악 M1 중앙광장에서 열린다.

모터벨라가 열리는 디트로이트는 빅3로 불리는 미국 대표 완성차 업체들의 본사와 핵심거점들이 모여 있는 북미 자동차 업계의 상징과 같은 곳이다.

모터벨라가 공식적으로 디트로이트 모터쇼를 대체하는 전시회로 승격한 만큼 코로나19 이후 북미 완성차 업체들의 이목이 집중될 전망이다. 지난해 잇따른 셧다운으로 주춤했던 북미 완성차 업체들이 모터벨라를 기점으로 본격적인 신차 출시를 예고하고 있다.

현대모비스는 전시회 기간 중 북미법인과 최근 구성한 핵심고객 전담 영업조직(KAM), 북미연구소를 중심으로 ‘모비스 테크데이’를 개최한다. 현대모비스가 보유한 자율주행과 전동화, 인포테인먼트 신기술을 고객사를 초청해 시연하는 행사다.

현대모비스는 모터벨라에서 북미 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있는GV80에 탑재한 첨단 운전자 보조시스템(ADAS) 신기술을 강조할 예정이다.

북미연구소에서 개발하고 있는 운전자 모니터링 시스템(DSM)과 운전자 상태 경고 시스템(DSW), 헤드 업 디스플레이(HUD) 등 북미 고객들에게 특화된 자율주행 신기술도 선보인다.

이와 함께 인포테인먼트, 전동화, 섀시, 램프 등 총 24가지 기술에 대해서는 키오스크를 설치해 고객사와 관람객에게 소개할 예정이다. 주요 자동차 핵심부품부터 전동화부품에 이르는 현대모비스의 다양한 제품 포트폴리오를 선보일 예정이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr