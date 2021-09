이재명, 대장지구 의혹에 "너무 황당하다" 일축

[아시아경제 박소연 기자] 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 자신이 성남시장 시절 추진했던 대장지구 개발사업을 둘러싼 특혜 의혹이 제기되자 "너무 황당하다"고 일축했다.

이 지사는 13일 여의도 캠프 사무실에서 진행한 온라인 기자간담회에서 "아무 관계 없는 것을 관계 있는 것처럼 의심을 사게 하는 것은 후보자 비방죄에 해당한다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 지사가 2014년 성남시장 재선에 성공한 후 공영 개발로 추진한 1조1500억원의 초대형 규모 사업 '대장동 개발사업'의 시행사로 '성남의뜰'이라는 컨소시엄이 선정된 바 있다.

당시 별다른 실적이 없고 출자금도 5000만원에 불과했던 화천대유자산관리(화천대유)라는 업체가 주주로 참여해 3년간 500억원 이상 배당을 받았는데, 업체 소유자가 이 지사와의 관계로 인해 특혜를 받았다는 것이 의혹제기의 주된 내용이다.

최근 인터넷 커뮤니티 사이트에는 이같은 내용을 포함, 이 지사의 아들이 해당 업체 계열사에 취업했다는 등 주장도 퍼지고 있다.

이 지사는 "궁금해하는 게 많던데, 우리 아들 그 회사 안 다닌다"며 "그런 건 좀 알아보고 (보도)했으면 좋겠다"고 말했다.

덧붙여 그는 "또 그 회사 사장과 골프 친 사람이 (저와) 연수원 동기여서 우리랑 관계가 있어보인다, 내 아들 이름 (글자) 한 개가 (업체명과) 일치한다는 것 같다는 등 황당한 일이 많다"며 "정도가 심해서 (조치를) 고민 좀 해야겠다"고 언급했다.

수석대변인인 박찬대 의원도 이날 오전 캠프 브리핑에서 관련 의혹에 대해 "상당히 부적절하고 왜곡된 것"이라며 "오랫동안 나온 얘기고, 아무 문제가 없던 얘기"라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr