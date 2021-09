조선대, 브랜드 평판 호남권 1위 '달성'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교(총장 민영돈)는 대학교 브랜드 빅데이터 평판분석에서 전국 20위·호남권 1위를 기록했다고 13일 밝혔다.

최근 한국기업평판연구소는 국내 소비자에게 사랑받는 대학교에 대한 브랜드 빅데이터 평판분석을 진행해 '대학교 브랜드 2021년 9월 빅데이터 분석결과'를 발표했다.

해당 결과에 따르면 조선대학교는 참여지수 122만5524개, 미디어지수 72만2870개, 소통지수 31만6156개, 커뮤니티지수 100만1167개로 총 326만5717개의 브랜드평판지수를 기록해 100개 대학교 브랜드 중 상위 20위에 올랐다.

브랜드에 대한 평판은 브랜드에 대한 소비자들의 활동 빅데이터를 참여가치·소통가치·소셜가치·시장가치·재무가치로 나눠 진행됐으며, 대학교 브랜드 브랜드평판지수는 소비자들의 디지털 행태를 평판 분석 알고리즘을 통해 참여지수·미디어지수·소통지수·커뮤니티지수로 분석됐다. ??한국브랜드모니터 소비자위원이 진행한 채널평가도 포함됐다.

민영돈 총장은 "이번 결과를 바탕으로 조선대학교는 혁신과 변화를 통한 차별화된 경쟁력을 가지고 건학 100년의 역사를 써 내려가는데 앞장서겠다"며 "앞으로도 세계가 인정하는 브랜드가치를 가진 대학으로 자리매김할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

