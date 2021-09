[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 13일 추석 명절을 맞아 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 대형화재취약대상인 이마트 봉선점에 방문하여 화재예방 컨설팅을 실시했다.

이번 화재예방 컨설팅은 화재 등 각종 재난사고 발생 시 인명피해 우려가 높은 대형판매시설에 직접 방문해 화재 등 안전사고를 방지하고자 추진됐다.

주요내용은 ▲소방시설 유지·관리 상태 확인 ▲피난계획 점검 및 지도 ▲안전관리 확인 ▲관계인 애로사항 청취 등이다.

이정자 남부소방서장은 "추석연휴 동안 화재를 비롯한 각종 안전사고 예방활동 및 긴급대응태세를 확립하여 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

