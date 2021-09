▶ 이춘애 씨 별세, 추연곤(전 과테말라대사)·연석(홍익대 세종캠퍼스 교수)·승우(전 NH증권지점장)·연선(국방과학연구소 책임연구원) 씨 모친상 = 13일, 충남대병원장례식장 지하 2층 VIP실, 발인 15일 오전 8시 30분 (042)280-6461

