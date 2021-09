정세균 민주당 대선 경선 후보 중도사퇴 "새로운 대한민국 위해 백의종군"

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 정세균 전 국무총리가 13일 대선 경선 후보직에서 사퇴하겠다고 밝혔다. 정 전 총리는 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 김영주, 김민석 등 정세균계 의원들과 함께 “부족한 저를 오랫동안 성원해주신 많은 분들께 고개 숙여 감사드린다”며 “오늘 이후 평당원으로 돌아가 하나 되는 민주당, 새로운 대한민국을 위해 백의종군하고 나라와 국민과 당으로부터 받은 은혜를 갚겠다”고 밝혔다.

정세균 캠프 측은 이날 긴급회의를 소집해 1차 선거인단 투표 결과에 따른 대응책을 논의했고 이같은 결론을 내렸다.

11~12일 치러진 대구·경북 투표 등 1차 슈퍼위크에서 기대에 못 미치는 성적을 낸 것이 이번 사퇴 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 조직표가 탄탄하다는 점에서 투표에서 3위를 달성할 것이라는 예측과 달리 정 전 총리는 1차 슈퍼위크에서 추미애 전 법무부 장관에게 자리를 내줬다.

정 전 총리는 “함께 뛰던 동료들께 응원을, 저를 돕던 동지들께 감사의 인사를 보낸다”라고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr