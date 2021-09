“정상적인 생활로 돌아갈 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 13일 오후 3시 추석 명절을 맞아 지난해 8월 폭우로 침수 피해를 본 내동면 양옥마을을 방문해 임시주거시설 거주 이재민을 위로했다.

이재민들을 만난 조 시장은 “임시주거시설에서 어려움이 많을 것으로 생각한다. 이재민 여러분이 조속한 시일 내 정상적인 생활로 돌아갈 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”며 “즐거운 추석 보내시길 바란다”고 말했다.

시는 지난해 10월 주택 등이 완전히 침수되는 피해를 본 주민들을 위해 상하수도 등 기반 시설을 조성해 임시주거시설을 제공했으며 올해 4월에는 수해로 유실되었던 정자목 쉼터를 조성하고 이재민에게 휴식 공간을 제공해 위로하고 있다.

