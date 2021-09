[아시아경제 문혜원 기자] 메가커피는 소비자가 직접 뽑은 ‘2021 올해의 브랜드 대상’을 수상했다고 13일 밝혔다.

한국소비자포럼이 주최하는 이 행사는 매년 소비자가 선택한 최고의 브랜드와 제품을 부문별로 선정해 시상한다. 메가커피는 국내 ‘카페 프랜차이즈’ 부문에서 3년 연속 1위를 기록했다.

메가커피는 2016년 9월 국민 과자 죠리퐁을 활용한 ‘퐁 크러쉬’를 시작으로 ‘아는 맛의 위대함’ 시리즈를 출시했다.

전국 어디에서나 동일한 맛을 느낄 수 있도록 가맹점 교육에 주력하고 있으며, ‘가맹점과 본사는 하나다’라는 신념 아래 가맹점 공급가 인하, 인테리어 지원 등 다양한 가맹 상생 정책을 실시하고 있다. 현재 메가커피는 2년 연속 약 400개 이상의 매장을 오픈하고 연간 약 100% 이상의 성장률을 보이며 오는 16일 1500호점 오픈을 앞두고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr