조규일 진주시장, 상평교 차량정체 해소 위해 국토부 방문

황성규 제2차관 면담, 관내 상습 교통체증 및 불편 사항 해소 건의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 지난 10일 시의 상습 교통 체증 구간인 상평교 부근 차량 정체 해소 등 시 관내 상습 교통체증 및 불편 사항 해소를 위해 국토교통부를 방문했다.

조 시장은 황성규 국토교통부 제2차관을 만나 도심 상습 교통체증 해소를 위해 상평교 구) 진주나들목 회차지 개방과 진주~사천 간 국도 33호선을 개설과 진주~서울 강남 고속철도(KTX, SRT) 노선 증편을 적극적으로 건의했다.

차량정체를 해소하고자 시는 관리 소홀로 흉물로 전락한 구)진주IC 회차지 개방을 국토부와 한국도로공사에 지속해서 건의했으나 한국도로공사에서는 도로 시설 기준상 엇갈림 구간의 길이가 미충족(기준 L=300m, 현황 L=180m)한다는 사유로 이를 반대하고 있어, 거시적인 관점에서 국토부 차원의 해결을 적극적으로 건의했다.

또한 조 시장은 진주~사천 간 국도 33호선 개설도 건의 했다.

그동안 시는 선제적으로 진주~사천 간 도로 신설 타당성 조사 용역을 실시하고, 조 시장이 직접 정부 부처를 방문해 건의하는 한편, 경남도, 부산지방국토관리청에 도로 신설을 지속해서 요청해왔다.

이와 함께 진주시민과 경남도민의 KTX 이용 편의 증진을 위해 진주에서 출발하는 수서행 고속철도(KTX, SRT) 노선 증편도 적극적으로 건의했다.

진주에서 KTX를 타고 서울 강남 지역으로 가려면 동대구역에서 수서행 SRT로 갈아타거나 서울역에서 내려 지하철을 타고 1시간가량 더 이동해야 하는 불편이 있다.

이에 조 시장은 “수도권 접근 편의 증진과 고속철도 이용 제고를 위해서는 진주에서 출발하는 수서행 고속철도(KTX, SRT) 노선 증편이 꼭 필요하다”며 “지역민의 편의 증진뿐만 아니라 국가적인 차원에서도 고속철도 서비스 불균형 해소를 통한 국민의 보편적 이동권 보장이 중요한 문제”라고 강조했다. 이에 황성규 차관은 조 시장의 건의 사항에 대해 긍정적인 답을 한 것으로 알려졌다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr