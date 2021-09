목포시, 지역소상공인 경쟁력 강구…‘장사의 신’ 초청 특강 생중계

14일 오전 10시 목포시청 유튜브 공식 채널에서 진행

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 지역소상공인들의 경영마인드 개선을 위한 ‘장사의 신’ 전략 특강을 유튜브로 생중계한다고 13일 밝혔다.

시는 오는 14일 오전 10시 목포시민문화체육센터 소공연장에서 ‘가격은 어떻게 시장의 무기가 되는가?’라는 주제로 김유진 강사의 특강을 실시한다.

시는 코로나19 사회적거리두기 3단계 지침에 따라 선착순 49명으로 제한해 이번 특강을 진행한다.

시는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영능력 향상을 위해 마련한 이번 특강을 더 많은 소상공인이 청취할 수 있도록 목포시청 공식 유튜브 채널로 생중계한다.

시청을 희망하는 시민은 유튜브에서 목포시청을 검색해 접속하면 된다.

김유진 강사는 ‘장사의 신’, ‘장사는 전략이다’ 등의 저자로 유명한 전 MBC 예능국 PD 출신 외식 컨설턴트로 지난해와 올해 ‘신(神)의 장사전략’ 아카데미를 진행했다.

‘신(神)의 장사전략’ 아카데미는 지난해 1기 수료생의 경우 설문조사에서 97%가 매우 만족한다고 답변했고, 78%가 코로나19의 악영향에도 불구하고 수강 전과 대비해 매출액이 향상(10~40%)된 것으로 나타나는 등 소상공인의 경영능력 향상에 크게 기여한 것으로 나타났다.

올해도 시가 실시한 중간 설문조사에서도 수강생 85%가 ‘강의가 사업에 도움이 된다’, ‘교육 종료 후에도 지속적으로 매출이 상승할 것으로 생각한다’고 응답했다.

