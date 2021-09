경제계-종교계 탄소중립 노력에 감사 인사…"지속가능한 공동체, 손 맞잡는 분들 많아져"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 최근 탄소중립을 위한 각계의 노력이 표면화되는 것에 대해 상당히 고무적이라고 말했다고 13일 박경미 청와대 대변인이 전했다.

문 대통령은 "지속가능한 공동체를 만들기 위해 손을 맞잡는 분들이 많아지면서 탄소중립 달성을 향한 우리의 시계가 한층 더 빨라졌다"면서 경제계·종교계 등의 노력에 감사의 마음을 전했다.

박 대변인은 "최근 국내 15개 기업이 모여 수소경제 활성화를 논의하는 수소기업협의체를 공식 출범시킨 데 이어, 천주교 수원교구는 ‘2040 탄소중립선언’을 통해 2030년까지 100% 재생에너지, 2040년까지 100% 탄소중립을 실천하겠다고 밝힌 바 있다"고 설명했다.

